LaPetiteHeure by… RICARDO IZQUIERDO & SERGIO CRUZ Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Les musiciens ne se choisissent pas, ils se reconnaissent. Ricardo Izquierdo et Sergio Gruz se connaissent, se sont reconnus. Ce projet Raices en Acuerdo du duo célèbre les racines. Le saxophoniste d’origine cubaine et le pianiste d’origine argentine puisent dans leurs racines musicales respectives. Que ce soit « Drume negrita », cette chanson enfantine cubaine, « Llora », « Cartas de amor que se queman » ou bien « La trunca norte » immortalisée par Mercedes Sosa, ces chansons cubaines baignées de douce nostalgie qui chantent les joies et désillusions de l’amour et trouent les cœurs. Ou que ce soit « Soledad », ce nocturne baigné de la lumière noire de la mélancolie du maître du tango Astor Piazzolla, Ricardo Izquierdo et Sergio Gruz ont choisi pour leur relecture l’esprit plutôt que la lettre. Ce duo vif argent a la force de l’évidence. L’écoute, la respiration commune, la stimulation collective, il y a là une connivence, une grande complicité voire une fusion d’intentions et de gestes qui porte la musique à ses incandescences.

Franck Medoni (Jazz Magazine)

Le duo Ricardo Izquierdo et Sergio Gruz célèbre avec sensibilité et complicité leurs racines cubaines et argentines à travers une relecture libre de chansons emblématiques.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

payant Tarif Web : 18 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 13 EUR

Tarif sur place : 23 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

