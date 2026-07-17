L’Apothicairerie royale se dévoile, Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

L’Apothicairerie royale se dévoile 19 et 20 septembre Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale Yvelines

Limité à 25 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conservée dans l’ancien bâtiment du Musée, l’Apothicairerie ne se dévoile qu’à de rares occasions. Sa collection de pots en faïence ornés de motifs bleus, de bocaux en verre et de boîtes à plantes médicinales décorées à la main est installée dans les boiseries d’origine époque Louis XV. Issus de l’Hôtel-Dieu de la Charité et de l’Hôpital général fondés à Saint-Germain-en-Laye au XVIIe siècle, les objets évoquent la médecine des XVIIe et XVIIIe siècles. Un test olfactif et gustatif attend les plus curieux.

Ouverture des réservations le 1er août.

Musée municipal Ducastel-Vera- Apothicairerie Royale 3 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 20 75 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1680/apothicairerie-royale.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.saintgermainenlaye.fr/detail-activite/jep-2026-apothicairerie »}] Avec ses boiseries d’origine, ses plus de deux cent trente pièces de céramique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ses verreries, instruments de mesure et sculptures, l’Apothicairerie est un témoignage vivant de l’Hôpital général royal édifié par Louis XIV en 1681 et de la Charité fondée par la reine Marie-Thérèse dix ans plus tôt. Déplacée au XIXe siècle dans l’hôpital nouvellement bâti, elle a été ensuite donnée à la Ville de Saint-Germain-en-Laye. Elle occupe aujourd’hui l’une des salles de la Villa Eugénie-Désoyer.

L’Apothicairerie royale est classée au titre des Monuments historiques. Visite sur réservation uniquement. Pas de visite libre.

Visite commentée

© Musée municipal Ducastel-Vera. Cl. P. Baudrier