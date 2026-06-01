L’appartement de Madame de Maintenon, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
L’appartement de Madame de Maintenon, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
L’appartement de Madame
de Maintenon 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:40:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Si une « presque reine » eut une existence romanesque, c’est bien Françoise d’Aubigné ! Ce lieu, ouvert exceptionnellement, a conservé cette appellation en mémoire de son illustre occupante et des événements qui s’y déroulèrent au XVIIème siècle. La visite de cet appartement vous fera voyager dans le temps et découvrir les personnages célèbres qui s’y sont succédé.
Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.
ven. 5 juin, 14h à 15h, 14h45 à 15h45
et 15h30 à 16h30,
sam. 6 juin, 10h à11h, 11h30 à 12h30, 14h à 15h,
14h45 à 15h45 et 15h30 à 16h30,
dim. 7 juin, 10h à 11h, 11h30 à 12h30 et 14h à 15h
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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