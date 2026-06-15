L’Appel de la forêt Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge

L’Appel de la forêt

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Après l’incroyable Monte-Cristo, le conteur Nicolas Bonneau et la comédienne-musicienne Fanny Chériaux s’emparent avec brio d’un autre grand récit de la culture populaire L’Appel de la forêt de Jack London.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Following the incredible *The Count of Monte Cristo*, storyteller Nicolas Bonneau and actress-musician Fanny Chériaux brilliantly tackle another great tale from popular culture: Jack London’s *The Call of the Wild*.

L’événement L’Appel de la forêt Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Coeur Essonne