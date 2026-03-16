L’appropriation culturelle dans la mode : rencontre avec Khémaïs Ben Lakhdar Médiathèque Hélène Berr Paris

Constamment invoqué par les journalistes et omniprésent sur les réseaux

sociaux, le concept d’appropriation culturelle sature l’espace médiatique et

enflamme les polémiques. Pourtant, personne ne s’accorde sur sa signification

réelle.

Dans son livre, L’appropriation

culturelle. Histoire, domination et création : Aux origines d’un pillage

occidental, paru en 2024 aux éditions Stock, Khémaïs Ben Lakhdar explique de manière pédagogique ce que

désigne le concept d’appropriation culturelle. L’auteur revient ainsi sur les

origines de ce « cannibalisme culturel » : la naissance de la Haute couture,

l’industrialisation et les débuts du colonialisme, qui poussent les créateurs à

chercher toujours plus d’inspiration en tournant leur regard vers l’Orient,

puis sur son développement, entre outil scientifique et arme de revendication

militante.

Une fois la notion d’appropriation culturelle expliquée l’auteur nous

encourage finalement à nous poser les bonnes questions et à soutenir les

échanges entre les cultures sans ignorer les mécanismes de domination qui les

sous-tendent.

Rencontre modérée par Béatrice Tort de la médiathèque Hélène Berr

Sur inscription par mail à mediatheque.helene-berr@paris.fr

À propos de l’auteur Khémaïs Ben Lakhdar est docteur en Histoire de l’Art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auteur et chargé de cours, il est également co-directeur du groupe de recherche « Histoire de la mode et du costume » à l’École du Louvre et enseignant à Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

Il

travaille sur l’analyse des rapports entre haute couture et orientalisme, sur

les relations entre expansion des empires coloniaux européens et mode orientale

au passage du XXe siècle dans le contexte parisien.

Une rencontre avec un enseignant-chercheur spécialiste du sujet pour mieux le comprendre et le mettre en perspective.

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

réservation uniquement par mail :

mediatheque.helene-berr@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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