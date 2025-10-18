L’après-midi du jeu, Médiathèque de Mâcon, Mâcon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
L’après-midi du jeu Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Mâcon Saône-et-Loire
Accès libre en continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
En solo, à deux, en famille ou entre amis, venez découvrir une sélection de jeux pour petits et grands autour du thème de l’écologie. Ambiance conviviale garantie !
+ Pause gourmande proposée par Les Petites Cantines : Envie d’une pause sucrée ? Les Petites Cantines proposent une variété de gâteaux à la vente pour profiter pleinement de votre après-midi jeux ! Les boissons sont offertes par la Médiathèque.
Médiathèque de Mâcon 23 rue de la république 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 26 http://mediatheque.macon.fr
Biblis en folie 2026
© M K / Canva
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