L’après-midi du jeu, Médiathèque de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

L’après-midi du jeu Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Mâcon Saône-et-Loire

Accès libre en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

En solo, à deux, en famille ou entre amis, venez découvrir une sélection de jeux pour petits et grands autour du thème de l’écologie. Ambiance conviviale garantie !

+ Pause gourmande proposée par Les Petites Cantines : Envie d’une pause sucrée ? Les Petites Cantines proposent une variété de gâteaux à la vente pour profiter pleinement de votre après-midi jeux ! Les boissons sont offertes par la Médiathèque.

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la république 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 26 http://mediatheque.macon.fr

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