L’Après-Midi Party La Place Paris
L’Après-Midi Party La Place Paris samedi 9 mai 2026.
Après plusieurs mois d’attente insoutenable, nous confirmons le retour de L’APRÈS-MIDI PARTY samedi 9 Mai | 15h → 21h | La Place / Châtelet.
Objectif de la mission : Réchauffer vos samedis avec le meilleur du R&B et Hip-Hop. Réactiver vos réflexes de danse enfouis depuis le lycée. Provoquer des cris de joie incontrôlés quand retentira votre culte. Agents déployés : JUSTE DIZLE & DOUBLE GE spécialistes certifiés du groove nostalgique.
Avertissement : La participation peut provoquer quelques courbatures, un surplus d’énergie inattendu et un sourire durable. Merci de vous présenter à La Place avec vos meilleurs styles et vos plus beaux moves.
Samedi 9 Mai | 15h – 21h | La Place
Faites passer le mot : L’Après-Midi Party est de retour !
Rendez-vous le samedi 9 Mai pour le grand retour de L’APRÈS-MIDI PARTY à La Place !
Le samedi 09 mai 2026
de 15h00 à 21h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T21:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/l-apres-midi-party-a-la-place-4?uhandle=geraldn645&utm_campaign=share_event&utm_term=geraldn645
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