L’Après-Midi Party La Place Paris

Après plusieurs mois d’attente insoutenable, nous confirmons le retour de L’APRÈS-MIDI PARTY samedi 9 Mai | 15h → 21h | La Place / Châtelet.

Objectif de la mission : Réchauffer vos samedis avec le meilleur du R&B et Hip-Hop. Réactiver vos réflexes de danse enfouis depuis le lycée. Provoquer des cris de joie incontrôlés quand retentira votre culte. Agents déployés : JUSTE DIZLE & DOUBLE GE spécialistes certifiés du groove nostalgique.

Avertissement : La participation peut provoquer quelques courbatures, un surplus d’énergie inattendu et un sourire durable. Merci de vous présenter à La Place avec vos meilleurs styles et vos plus beaux moves.

Samedi 9 Mai | 15h – 21h | La Place

Faites passer le mot : L’Après-Midi Party est de retour !

Rendez-vous le samedi 9 Mai pour le grand retour de L’APRÈS-MIDI PARTY à La Place !

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 21h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T21:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/l-apres-midi-party-a-la-place-4?uhandle=geraldn645&utm_campaign=share_event&utm_term=geraldn645



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

