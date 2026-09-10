L’architecture balnéaire (à pied), Square Paul François Rivet, Phare de la Canche, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

L’architecture balnéaire (à pied) 19 et 20 septembre Square Paul François Rivet, Phare de la Canche Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-Plage une station balnéaire unique. Partez à la découverte des plus belles villas et édifices protégés au titre des Monuments Historiques et laissez-vous conter les anecdotes de ces lieux. Samedi à 10h30 & 16h30 et dimanche à 16h30 (durée : 1h30) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche, allée des Mésanges |

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO

Square Paul François Rivet, Phare de la Canche allée des Mésanges, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du une station à la …

© Sébastien MAHIEUXE