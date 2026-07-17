L’architecture le long des promenades avant et après la Première Guerre mondiale, Porte de Mars, Reims

Informations pratiques

L’architecture le long des promenades avant et après la Première Guerre mondiale 19 et 20 septembre Porte de Mars Marne

Départ face à la porte de Mars, boulevard Desaubeau. Réservation uniquement en ligne jusqu’à 5 min avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire rémoise en arpentant les boulevards Desaubeau et Foch, témoins majestueux des transformations urbaines avant et après la Grande Guerre. Ce circuit commenté vous invite à découvrir comment les élégantes façades, les perspectives haussmanniennes et les audaces de la reconstruction façonnent encore aujourd’hui le paysage rémois.

Visites proposées par une guide-conférencière de Reims Tourisme et Congrès.

Porte de Mars Boulevard Desaubeau 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com/ »}] Vestige emblématique de la cité antique de Durocortorum, la Porte de Mars est un arc de triomphe gallo-romain érigé au début du IIIe siècle. Avec ses 32 mètres de long et ses 13 mètres de hauteur, elle est considérée comme le plus grand arc romain connu du monde antique.

Initialement l’une des quatre portes monumentales de l’enceinte romaine, elle doit son nom à la proximité d’un ancien temple dédié au dieu Mars. Son architecture à trois arcades et ses décors sculptés remarquables – représentant des scènes de la fondation mythique de Reims, des figures divines et des motifs végétaux – en font un chef-d’œuvre de l’art romain provincial.

Longtemps intégrée dans les fortifications médiévales, puis dégagée au XIXe siècle, la Porte de Mars est aujourd’hui classée Monument historique et constitue un précieux témoin du passé antique de Reims. Elle offre aux visiteurs un aperçu saisissant de la grandeur architecturale et symbolique de la ville à l’époque gallo-romaine.

Plongez dans l’histoire rémoise en arpentant les boulevards Desaubeau et Foch, témoins majestueux des transformations urbaines avant et après la Grande Guerre. Ce circuit commenté vous invite à les …

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