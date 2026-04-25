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L’armoire polyphonique Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay

L’armoire polyphonique Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay

L’armoire polyphonique Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Rue Baptiste Marcet

Adresse : Parvis des Cordeliers

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

L’armoire polyphonique Saison Ah ?

Rue Baptiste Marcet Parvis des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 21:10:00

Date(s) :
2026-06-05

L’armoire polyphonique
Collectif Les Aimants (75)

Impromptu musical léger et décalé la boîte à musique du festival !

L’Armoire Polyphonique c’est une vieille armoire oubliée sur le bord d’un chemin ou sur le trottoir d’une rue, sur l’herbe d’un parc ou au fond d’une forêt. Sur sa porte, une pancarte “Ouvrez-moi” invite le public. Lorsque la porte s’ouvre, trois polyphonistes s’animent le temps d’interpréter l’une de leurs polyphonies aux paroles joyeusement anachroniques, ou déjantées, puis ils referment les portes.

Repli Marché aux bestiaux en cas de mauvais temps.   .

Rue Baptiste Marcet Parvis des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37  RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : L’armoire polyphonique Saison Ah ?

L’événement L’armoire polyphonique Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine

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