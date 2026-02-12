L’ARNAQUEUSE Amiens

L’ARNAQUEUSE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

La nouvelle comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Diner de Cons !

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse ! A la fin du spectacle, les spectateurs le disent: Cette pièce est tout sauf une arnaque !

Historique

Après 6 mois de succès à Paris et une première tournée dans toute la France, l’Arnaqueuse a conquis le Festival Off d’Avignon 2019 avec ses rires, son émotion, son rythme et sa folie! Toutes les dates ont affiché COMPLET, et depuis, le succès est au rdv partout en France et à l’étranger ! Des places sont réservées presque un an à l’avance sur chaque date de tournée, et l’équipe artistique ne cesse de chercher le petit détail supplémentaire pour continuer à améliorer encore et toujours cette pièce qui fait mouche à chaque réplique !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

Thom Trondel’s hilarious new comedy, a cross between Pretty Woman and Le Diner de Cons!

When Luc, in search of true love, meets Clara, a seductive and slightly dishonest love coach, nothing goes according to plan! Between a crazy dinner in a top restaurant, a hilarious flirting lesson, a bilboquet accident, multiple allergies and a mythical dance scene… Finding love isn’t that easy, especially when you’re dealing with a con artist! At the end of the show, the audience says it all: This play is anything but a con!

History:

After 6 months of success in Paris and a first tour throughout France, l’Arnaqueuse conquered the Festival Off d?Avignon 2019 with its laughter, emotion, rhythm and madness! All dates were SOLD OUT, and the show has been a huge success ever since, both in France and abroad! Seats are reserved almost a year in advance on every tour date, and the artistic team never stops looking for that little extra detail to keep improving this play, which hits the nail on the head with every line!

