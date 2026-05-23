L’art ça conte Capitaine maman et le musée d’archéologie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Guéret

L’art ça conte Capitaine maman et le musée d’archéologie

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :

2026-06-17

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons l’album Capitaine maman et le musée d’archéologie puis nous créerons nos fossiles, à partir de 6 ans. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : L’art ça conte Capitaine maman et le musée d’archéologie

L’événement L’art ça conte Capitaine maman et le musée d’archéologie Guéret a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret