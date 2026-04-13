L’art contemporain se raconte Michihiro Shimabuku Abbaye Saint-Germain Auxerre
L’art contemporain se raconte Michihiro Shimabuku Abbaye Saint-Germain Auxerre mardi 13 octobre 2026.
Auxerre
L’art contemporain se raconte Michihiro Shimabuku
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 20:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Focus sur l’oeuvre de Michihiro Shimabuku. Il est né à Kobe en 1969. Il a étudié au College of Art d’Osaka puis à l’Art Institue de San Francisco. Depuis 2016, il vit à Naha, sur l’île japonaise d’Okinawa. Ses performances, installations et vidéos témoignent d’une attention portée à l’environnement, au paysage, aux animaux, d’un goût prononcé pour les voyages et les rencontres, et d’un regard empreint de poésie et d’humour qu’on décèle à travers les titres de ses oeuvres .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’art contemporain se raconte Michihiro Shimabuku
L’événement L’art contemporain se raconte Michihiro Shimabuku Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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