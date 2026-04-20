L’art de vivre Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon

Mâcon

L’art de vivre

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28

Complices dans la vie réelle, Guillaume Drouadaine et Fabien Coquil partagent tous deux la richesse et la singularité d’un imaginaire qui se plaît à distordre le réel et à inverser l’ordre des choses. Sur scène, leur rapport au monde et l’intensité de leur relation, à la fois tendre, burlesque et émouvante, projette le handicap dans un univers joyeux et fertile, bien loin du quotidien. Le langage corporel est fluide, précis, les mots rares et les corps s’agencent et s’éprouvent, non sans humour et légèreté, dans une intériorité partagée et envoutante.

Dans L’art de vivre, le temps qui s’écoule est celui des rêves, de l’inconscient et des paysages imaginaires que les interprètes convoquent devant nous et qu’ils nous invitent à partager avec eux. .

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement L’art de vivre Mâcon a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)