L’art du tannage et le travail du cuir dans l’antiquité., Musée archéologique et historique, Béruges

Informations pratiques

L’art du tannage et le travail du cuir dans l’antiquité. Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée archéologique et historique Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une causerie sous le noyer animée par Nils Sutour, qui vous fera découvrir les techniques antiques du tannage.

À une époque où toutes les peaux étaient valorisées, qu’elles proviennent de mammifères ou de poissons, le tannage était un savoir-faire essentiel. Vous découvrirez les spécificités de ces différents cuirs, les méthodes employées pour les transformer et les nombreux usages qui en étaient faits au quotidien.

Musée archéologique et historique Place de l’Eglise, 86190 Béruges, France Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0767108653 http://musee.beruges.fr L’ancienne école privée de filles bâtie en 1881 accueille aujourd’hui le musée archéologique qui présente une partie du matériel archéologique mis au jour depuis 1976, année des premières fouilles effectuées à Béruges.

Le musée s’organise en deux salles : une première sert d’accueil, de salle d’expositions temporaires et d’ateliers pour les scolaires. La seconde présente chronologiquement les témoignages de la vie quotidienne à Béruges de La Préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Des visites, des ateliers, des conférences et des expositions sur les collections, mais aussi sur l’histoire de Béruges et sur l’archéologie sont organisés pour tous les publics. De Poitiers, de la rocade ouest prendre la D6 (direction Vouneuil / Montreuil-Bonnin / Lavausseau / Benassay), puis prendre à gauche après 6 km. De Lusignan, prendre la direction Poitiers puis juste après la ligne de chemin de fer, prendre la D7 jusqu’à Montreuil-Bonnin. Suivre ensuite la signalisation.

Causerie sous le noyer.

©decoupe©nils.sutour