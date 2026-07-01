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L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art), Château de Chateaubriant, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Château de Chateaubriant · Angers

L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art), Château de Chateaubriant, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Chateaubriant
Adresse
Rue Haut de la Baumette, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
Ville
49480 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Droit d'entrée de 5€ par personnes (plus de 16 ans)

L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art) 19 et 20 septembre Château de Chateaubriant Maine-et-Loire

Droit d’entrée de 5€ par personnes (plus de 16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fort de la précédente édition, l’Art – Moire 2026 mettra en valeur une vingtaine d’artistes plasticiens (peintres, sculpteurs, photographes, artisan d’art).

  • Exposition en intérieur
  • Possibilité de déambuler dans le parc du château
  • Restauration sur place
  • Ambiance musicale
  • Dégustation de vin

Samedi et dimanche de 10h à 19h
Tarif : Adulte 5€
Tarif : – 16 ans gratuit et PMR

Château de Chateaubriant Rue Haut de la Baumette, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Fort de la précédente édition, l’Art – Moire 2026 mettra en valeur une vingtaine d’artistes plasticiens (Peintres, sculpteurs, photographes, artisan d’art).

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