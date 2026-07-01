L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art), Château de Chateaubriant, Angers

Informations pratiques

L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art) 19 et 20 septembre Château de Chateaubriant Maine-et-Loire

Droit d’entrée de 5€ par personnes (plus de 16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fort de la précédente édition, l’Art – Moire 2026 mettra en valeur une vingtaine d’artistes plasticiens (peintres, sculpteurs, photographes, artisan d’art).

Exposition en intérieur

Possibilité de déambuler dans le parc du château

Restauration sur place

Ambiance musicale

Dégustation de vin

Samedi et dimanche de 10h à 19h

Tarif : Adulte 5€

Tarif : – 16 ans gratuit et PMR

Château de Chateaubriant Rue Haut de la Baumette, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Fort de la précédente édition, l’Art – Moire 2026 mettra en valeur une vingtaine d’artistes plasticiens (Peintres, sculpteurs, photographes, artisan d’art).

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