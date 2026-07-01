L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art), Château de Chateaubriant, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Château de Chateaubriant · Angers
Informations pratiques
L’Art – Moire 2026 – exposition collective art (peinture, sculpture, photographe, artisan d’art) 19 et 20 septembre Château de Chateaubriant Maine-et-Loire
Droit d’entrée de 5€ par personnes (plus de 16 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fort de la précédente édition, l’Art – Moire 2026 mettra en valeur une vingtaine d’artistes plasticiens (peintres, sculpteurs, photographes, artisan d’art).
- Exposition en intérieur
- Possibilité de déambuler dans le parc du château
- Restauration sur place
- Ambiance musicale
- Dégustation de vin
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Tarif : Adulte 5€
Tarif : – 16 ans gratuit et PMR
Château de Chateaubriant Rue Haut de la Baumette, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Fort de la précédente édition, l’Art – Moire 2026 mettra en valeur une vingtaine d’artistes plasticiens (Peintres, sculpteurs, photographes, artisan d’art).
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