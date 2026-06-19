L’Artisan Parfumeur est heureux de célébrer ses 50 ans à vos côtés.

À l’occasion de ses cinquante ans, L’Artisan Parfumeur investit Saint-Germain-des-Prés et célèbre son héritage au cœur de la rive gauche parisienne à travers plusieurs installations imaginées avec PRAGMA, le studio créatif fondé par Olivier Leone comme une immersion dans son univers créatif.

Le visiteur découvre ainsi une succession d’alcôves évoquant tour à tour un cabinet de curiosités, un intérieur habité ou un atelier de création. Entre objets, matières, flacons, archives et éléments sculpturaux, le parcours compose une cartographie sensible de l’univers de L’Artisan Parfumeur.

À travers un dispositif exclusif de fontaines à parfum, le pop-up offrira l’opportunité rare de redécouvrir des sillages iconiques dans une expérience de recharge unique.

Une création exclusive imaginée avec Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice, viendra également célébrer les cinquante ans de la Maison.

Un kiosque anniversaire prendra également place les 20 et 21 juin au 7 quai Malaquais, où sera distribué le magazine conçu spécialement pour célébrer les cinquante ans de la Maison.

POP UP « HORS LES MURS » | 19.06 – 28.06

22 rue de Seine, 75006 Paris

10h30 – 19h30

Dimanche : 11h – 18h

KIOSQUE ANNIVERSAIRE | 20.06 – 21.06

7 quai Malaquais, 75006 Paris

BOUTIQUES

209 rue Saint-Honoré, 75001

167 boulevard Saint-Germain, 75006

19 rue des Francs-Bourgeois, 75004

Le Bon Marché – Galeries Lafayette Haussmann – Printemps Haussmann

L’Artisan Parfumeur, 50 ans de liberté créative.

Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T10:30:00+02:00_2026-06-19T19:30:00+02:00;2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T19:30:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-22T10:30:00+02:00_2026-06-22T19:30:00+02:00;2026-06-23T10:30:00+02:00_2026-06-23T19:30:00+02:00;2026-06-24T10:30:00+02:00_2026-06-24T19:30:00+02:00;2026-06-25T10:30:00+02:00_2026-06-25T19:30:00+02:00;2026-06-26T10:30:00+02:00_2026-06-26T19:30:00+02:00;2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T19:30:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00

Pop-Up L’Artisan Parfumeur 22 Rue de Seine 75006 Paris

https://www.artisanparfumeur.com/fr/fr/50-eme-anniversaire-evenements



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