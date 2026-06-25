L’artisanat : un patrimoine, Château de Duras, Duras

Informations pratiques

L’artisanat : un patrimoine 19 et 20 septembre Château de Duras Lot-et-Garonne

Animation dans le prix d’entrée : 4€ à partir de 13 ans (tarif unique).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la cour du château ou dans la grande salle, partez à la rencontre d’artistes passionnés.

Au fil de votre visite, arrêtez-vous sur leurs stands et laissez-vous emporter par leurs univers et leurs savoir-faire.

Venez découvrir ou redécouvrir des métiers parfois oubliés, des techniques méconnues et de belles créations, témoins d’un patrimoine vivant et en constante réinvention.

Château de Duras Place du château, 47120 Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 33 14 00 38 http://www.chateau-de-duras.com Dominant la vallée du Dropt, le Château de Duras est un site incontournable du Lot-et-Garonne. Depuis le XIIe siècle, il traverse les époques (Moyen Age, Renaissance, XVIIIe siècle, Révolution française). Il est un témoignage atypique de l’alliance entre architecture du Moyen-Age et style Renaissance.

Site classé Monument historique, découvrez le château et la riche histoire des ducs de Duras à travers plus de 30 salles restaurées. Arpentez les sous-sols, plongez dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements nobles du château remeublés grâce à un partenariat avec le Mobilier national, et admirez le panorama au sommet de la tour et sur balcons coursières uniques en France.

Dans la cour du château ou dans la grande salle, rencontrez des artistes passionnés. Au gré de votre visite, arrêtez vous à leur stand et laissez-vous emporter par leurs passions.

©chateaudeduras