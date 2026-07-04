L’association Adapt et le Pacte européen pour le Climat lancent le débat sur l’adaptation climatique Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Informations pratiques

Incendies, inondations, canicules : les événements climatiques extrêmes se multiplient et affectent déjà le quotidien des Français. Pourtant, alors que la France s’apprête à entrer dans une nouvelle période électorale, la question de l’adaptation reste insuffisamment traitée dans le débat public.

A un an de l’élection, Adapt entend contribuer à faire émerger ce sujet dans les discussions politiques nationales. L’association part d’un constat simple : certains impacts du changement climatique sont désormais inévitables et nécessitent des choix collectifs pour protéger les populations, préserver les services essentiels et renforcer la résilience des territoires.

Face à la vitesse et l’ampleur des transformations, nous ne pourrons pas tout adapter. Il faudra donc faire des choix politiques structurants. L’ambition d’Adapt est d’éclairer ces choix de manière transpartisane. Quentin Ghesquière, co-fondateur de l’association et ambassadeur du Pacte européen pour le Climat

Think tank transpartisan dédié aux politiques d’adaptation au changement climatique en France, l’association rassemble des expertises interdisciplinaires. Chercheurs, membres d’ONG, urbanistes, journalistes ou encore élus, autant de voix issues de la société civile réunies pour contribuer à l’élaboration de réponses concrètes face aux défis climatiques et penser des politiques d’adaptation capables de transformer durablement nos territoires.

La soirée débutera par une présentation de l’association et de ses grands objectifs, suivie d’interventions de personnalités et de la présentation du plan stratégique sur l’année à venir, avant de se conclure par un cocktail convivial.

L’événement est organisé avec le soutien du Pacte européen pour le Climat, une initiative portée par la Commission européenne qui vise à mobiliser citoyens et organisations autour de l’action climatique à travers toute l’Europe.

A propos d’Adapt et du Pacte européen pour le Climat Adapt est une association indépendante visant à fédérer la société civile pour pousser des politiques publiques d’adaptation ambitieuses. L’ambition d’Adapt est d’ouvrir l’espace du débat, produire des analyses issues du terrain, formuler des propositions de politiques publiques, et guider les acteurs vers des choix à la fois courageux et justes. Initiative portée par la Commission européenne, le Pacte européen pour le Climat donne l’occasion aux citoyens et citoyennes, aux communautés et aux organisations de participer à l’action pour le climat dans toute l’Europe : en s’informant sur le changement climatique, en élaborant et en mettant en oeuvre des solutions et en se mettant en relation avec des ambassadeurs pour multiplier les effets de ces solutions. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, le pacte pour le climat vise à devenir un espace dynamique pour partager des informations, débattre et agir face à la crise climatique.

Lundi 6 juillet, l’association Adapt et le Pacte européen pour le Climat rassembleront scientifiques et représentants de la société civile à la Maison des Canaux pour présenter sa feuille de route à l’approche des élections présidentielles. L’objectif : proposer des politiques publiques ambitieuses en matière d’adaptation.

Le lundi 06 juillet 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T18:00:00+02:00_2026-07-06T22:00:00+02:00

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris



Afficher la carte du lieu Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes et trouvez le meilleur itinéraire

