L’Astrologue ou les Faux Présages Théâtre de la Cité Internationale Paris

Cette démarche de recherche‑création fait de « Molière Ex Machina » un projet pionnier, à la croisée de la rigueur historique et de la liberté créative et qui s’inscrit dans la stratégie arts, sciences, culture et société de Sorbonne Université. Cette comédie raconte l’histoire de Géronte, un père riche manipulé par son astrologue Pseudoramus. Sur la foi d’un horoscope truqué, la fille de Géronte est promise à un vieux perruquier qui entend partagé la dot avec l’infâme astrologue. Mais c’était sans compter sur l’industrie d’une servante rusée…

Quelle pièce de théâtre Molière aurait‑il pu écrire s’il n’était pas mort en février 1673 ? C’est la question posée par le trio Obvious et Sorbonne Université qui ont imaginé, avec l’aide de l’intelligence artificielle, une œuvre inédite écrite « à la manière de » Molière.

Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 22h00

payant

De 10 à 30 euros

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00;2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00;2026-06-28T20:00:00+02:00_2026-06-28T22:00:00+02:00

Théâtre de la Cité Internationale 21 A, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.theatredelacite.com/accueil/l-astrologue-ou-les-faux-presages +33185535385



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