L’atelier de Laure, Musée du Colombier, Alès

Informations pratiques

L’atelier de Laure Jeudi 27 août, 10h30 Musée du Colombier Gard

8 €, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T12:00:00+02:00

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 98 69 »}, {« type »: « email », « value »: « museepab@alesagglo.fr »}]

Le Musée du Colombier vous invite à vous initier à la technique de la mosaïque décorative, l’occasion de partager un moment créatif et ludique en famille.