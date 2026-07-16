AGENDA · Alès
L’atelier de Laure, Musée du Colombier, Alès
jeudi 27 août 2026 · Musée du Colombier · Alès
Informations pratiques
L’atelier de Laure Jeudi 27 août, 10h30 Musée du Colombier Gard
8 €, sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T12:00:00+02:00
Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 98 69 »}, {« type »: « email », « value »: « museepab@alesagglo.fr »}]
Le Musée du Colombier vous invite à vous initier à la technique de la mosaïque décorative, l’occasion de partager un moment créatif et ludique en famille.
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