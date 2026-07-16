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L’atelier de Laure, Musée du Colombier, Alès

jeudi 27 août 2026 · Musée du Colombier · Alès

L’atelier de Laure, Musée du Colombier, Alès

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Musée du Colombier
Adresse
Rue Jean Mayodon, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
8 €, sur inscription obligatoire

L’atelier de Laure Jeudi 27 août, 10h30 Musée du Colombier Gard

8 €, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T10:30:00+02:00 – 2026-08-27T12:00:00+02:00

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 98 69 »}, {« type »: « email », « value »: « museepab@alesagglo.fr »}]
Le Musée du Colombier vous invite à vous initier à la technique de la mosaïque décorative, l’occasion de partager un moment créatif et ludique en famille.

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