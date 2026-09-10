L’atelier de Serge Anton, Corne de Soissons, Sedan

Informations pratiques

L’atelier de Serge Anton 19 et 20 septembre Corne de Soissons Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le photographe et designer Serge Anton vous ouvre les portes de son atelier, installé dans l’ancien bâtiement des sports nautiques. Venez découvrir son univers à travers une exposition photographique présentée au coeur de son lieu de création.

Corne de Soissons Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08208 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est

Le photographe et designer Serge Anton vous ouvre les portes de son atelier, installé dans l’ancien bâtiement des sports nautiques. Venez découvrir son univers à travers une exposition photographique…

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan