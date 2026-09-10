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L’atelier de Serge Anton, Corne de Soissons, Sedan

samedi 19 septembre 2026 · Corne de Soissons · Sedan

L’atelier de Serge Anton, Corne de Soissons, Sedan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Corne de Soissons
Adresse
Rue des Anciens d'Afrique du Nord 08208 Sedan
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes

L’atelier de Serge Anton 19 et 20 septembre Corne de Soissons Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le photographe et designer Serge Anton vous ouvre les portes de son atelier, installé dans l’ancien bâtiement des sports nautiques. Venez découvrir son univers à travers une exposition photographique présentée au coeur de son lieu de création.

Corne de Soissons Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08208 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est
Le photographe et designer Serge Anton vous ouvre les portes de son atelier, installé dans l’ancien bâtiement des sports nautiques. Venez découvrir son univers à travers une exposition photographique…

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan

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