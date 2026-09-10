L’atelier de Serge Anton, Corne de Soissons, Sedan
samedi 19 septembre 2026 · Corne de Soissons · Sedan
Informations pratiques
L’atelier de Serge Anton 19 et 20 septembre Corne de Soissons Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le photographe et designer Serge Anton vous ouvre les portes de son atelier, installé dans l’ancien bâtiement des sports nautiques. Venez découvrir son univers à travers une exposition photographique présentée au coeur de son lieu de création.
Corne de Soissons Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08208 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est
Le photographe et designer Serge Anton vous ouvre les portes de son atelier, installé dans l’ancien bâtiement des sports nautiques. Venez découvrir son univers à travers une exposition photographique…
©Service du Patrimoine/Ville de Sedan
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