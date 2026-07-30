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AGENDA · Brioude

L’atelier des gourmets Espace Socio-Culturel Brioude

vendredi 18 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
Espace Socio-Culturel
Adresse
26 avenue Jean Jaurès
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
7 7

Brioude

L’atelier des gourmets

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:45:00
fin : 2026-09-18 14:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Atelier cuisine animé en alternance par 2 animatrice du centre social ou par 1 adhérent qui souhaite partager ses recettes et astuces.

préparation (entrée/plat/dessert) + partage du repas

7€/ personne- sur inscription
  .

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Cooking workshop led alternately by two facilitators from the community center or by a member who wants to share their recipes and tips.

Meal preparation (appetizer/main course/dessert) + shared meal

7? per person—registration required

L’événement L’atelier des gourmets Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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