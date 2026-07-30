L’atelier des gourmets Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

L’atelier des gourmets

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:45:00

fin : 2026-09-18 14:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Atelier cuisine animé en alternance par 2 animatrice du centre social ou par 1 adhérent qui souhaite partager ses recettes et astuces.



préparation (entrée/plat/dessert) + partage du repas



7€/ personne- sur inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Cooking workshop led alternately by two facilitators from the community center or by a member who wants to share their recipes and tips.

Meal preparation (appetizer/main course/dessert) + shared meal

7? per person—registration required

L’événement L’atelier des gourmets Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne