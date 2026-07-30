L’atelier des gourmets Espace Socio-Culturel Brioude
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
L’atelier des gourmets
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:45:00
fin : 2026-09-18 14:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Atelier cuisine animé en alternance par 2 animatrice du centre social ou par 1 adhérent qui souhaite partager ses recettes et astuces.
préparation (entrée/plat/dessert) + partage du repas
7€/ personne- sur inscription
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Cooking workshop led alternately by two facilitators from the community center or by a member who wants to share their recipes and tips.
Meal preparation (appetizer/main course/dessert) + shared meal
7? per person—registration required
L’événement L’atelier des gourmets Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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