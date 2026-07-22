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AGENDA · Montélimar

L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

mercredi 23 septembre 2026 · Palais des Congrès Charles Aznavour · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Palais des Congrès Charles Aznavour
Adresse
Avenue du 14 juillet 1789
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :
2026-09-23

À l’occasion du festival de l’écrit à l’écran, le Musée d’art contemporain de Montélimar propose aux jeunes et aux familles un atelier de fabrication d’un carnet d’exploration.
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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45  arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

%C0 As part of the %E9crit %E0 l’%E9cran festival, the Mont%E9limar Museum of Contemporary Art is offering young people and families a workshop to create an exploration journal.

L’événement L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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