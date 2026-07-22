L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
mercredi 23 septembre 2026 · Palais des Congrès Charles Aznavour · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
À l’occasion du festival de l’écrit à l’écran, le Musée d’art contemporain de Montélimar propose aux jeunes et aux familles un atelier de fabrication d’un carnet d’exploration.
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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
%C0 As part of the %E9crit %E0 l’%E9cran festival, the Mont%E9limar Museum of Contemporary Art is offering young people and families a workshop to create an exploration journal.
L’événement L’Atelier du Mac Le Voyage au Festival Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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