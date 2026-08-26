UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque L'Heure joyeuse · Paris

L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque L'Heure joyeuse
Adresse
6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin
Ville
75005 Paris
Département
Paris

PROGRAMME

– Samedi 19 septembre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : 1000 grues en origami

– Samedi 17 octobre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : memory des palourdes

– Samedi 14 novembre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : papier déchiré

– Samedi 12 décembre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : sumo origami

Sur inscription
Durée : 1h30

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Un samedi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif.
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T16:30:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:30:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T16:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin  75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque L’Heure joyeuse et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)