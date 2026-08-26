L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

– Samedi 19 septembre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : 1000 grues en origami

– Samedi 17 octobre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : memory des palourdes

– Samedi 14 novembre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : papier déchiré

– Samedi 12 décembre à 15h | à partir de 8 ans – Atelier spécial Mordus du manga : sumo origami

Sur inscription

Durée : 1h30