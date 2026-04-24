Latin Night Domaine Naumad Champignelles

Champignelles

Latin Night

Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

NAUMAD SOCIAL CLUB — Latin Night

Samedi 2 mai · dès 19h

Il y a des soirées. Et il y a ces soirées-là.

Celles où la lumière baisse, où la musique monte, où on oublie l’heure qu’il est.

On ouvre les portes du Domaine pour une nuit latino comme on les aime chaleureuse, vivante, un peu dansante, beaucoup vibrante. Salsa, bachata, kizomba — quel que soit ton niveau, ta place est sur la piste.

?? 19h Ouverture des portes

?? 20h Cours de salsa avec Sébastien Massaro (débutants bienvenus, vraiment)

?? 21h Social ouvert, DJ, ambiance Latin Night jusqu’au bout de la nuit

?? Bar & restauration sur place — réservation de table possible

??? Entrée gratuite

?? Domaine Naumad · 5 les Perriaux, 89350 Champignelles

?? Infos & réservations 07 44 43 13 19

Viens seul·e, viens à deux, viens avec ta bande. Ici on danse avec tout le monde. .

Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19

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English : Latin Night

L’événement Latin Night Champignelles a été mis à jour le 2026-04-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)