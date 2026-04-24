Latin Night Domaine Naumad Champignelles
Latin Night Domaine Naumad Champignelles samedi 2 mai 2026.
Champignelles
Latin Night
Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
NAUMAD SOCIAL CLUB — Latin Night
Samedi 2 mai · dès 19h
Il y a des soirées. Et il y a ces soirées-là.
Celles où la lumière baisse, où la musique monte, où on oublie l’heure qu’il est.
On ouvre les portes du Domaine pour une nuit latino comme on les aime chaleureuse, vivante, un peu dansante, beaucoup vibrante. Salsa, bachata, kizomba — quel que soit ton niveau, ta place est sur la piste.
?? 19h Ouverture des portes
?? 20h Cours de salsa avec Sébastien Massaro (débutants bienvenus, vraiment)
?? 21h Social ouvert, DJ, ambiance Latin Night jusqu’au bout de la nuit
?? Bar & restauration sur place — réservation de table possible
??? Entrée gratuite
?? Domaine Naumad · 5 les Perriaux, 89350 Champignelles
?? Infos & réservations 07 44 43 13 19
Viens seul·e, viens à deux, viens avec ta bande. Ici on danse avec tout le monde. .
Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Latin Night
L’événement Latin Night Champignelles a été mis à jour le 2026-04-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Champignelles (Yonne)
- Le Gué de la Musse Champignelles Yonne 1 mai 2026
- Vide-greniers Champignelles 24 mai 2026
- Brocante Champignelles 24 mai 2026
- Visite des jardins du château du Parc Vieil, Château du Parc Vieil, Champignelles 6 juin 2026
- 24e édition des Estivales de Puisaye Champignelles 13 août 2026