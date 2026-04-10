Latronquière 2040, étape à Assier, Danse collective Assier
Latronquière 2040, étape à Assier, Danse collective Assier samedi 16 mai 2026.
Assier
Latronquière 2040, étape à Assier, Danse collective
le copeau Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !
Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !
L’objectif principal étant de rassembler et de mettre en mouvement le plus de monde possible autour d’activités fédératrices
La candidature de Latronquière à l’organisation des J.O d’été 2040 est lancée !
Préparons-nous ensemble tout au long de l’année et retrouvons-nous le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l’occasion d’une grande fête mêlant musique, sport et danse !
L’objectif principal étant de rassembler et de mettre en mouvement le plus de monde possible autour d’activités fédératrices. Jouons ensemble, dansons ensemble, crions, enthousiasmons-nous et faisons tomber les barrières ensemble !
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le copeau Assier 46100 Lot Occitanie +33 7 73 05 20 27 latronquiere2040@gmail.com
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English :
La candidature de Latronquière à l?organisation des J.O d?été 2040 est lancée !
Préparerons ensemble tout au long de l?année et retrouvons le samedi 27 juin 2026 au lac du Tolerme pour convaincre le CIO à l?occasion d?une grande fête mêlée musique, sport et danse !
L?objectif principal étant de rassembler et mettre en mouvement le plus de monde possible autour d?activités fédératrices
L’événement Latronquière 2040, étape à Assier, Danse collective Assier a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac
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