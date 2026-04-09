Assier

Plantez-là ! Festival à Assier Balade circassienne

le copeau Assier Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

oi+io, Jörg Müller et Roman Müller ! Du cirque comme vous en avez rarement vu ! à travers différents scénarios dans lesquels des objets, des bouts de matériaux tournoient, s’équilibrent, se déplacent comme par magie

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

oi+io, Jörg Müller et Roman Müller ! Du cirque comme vous en avez rarement vu ! à travers différents scénarios dans lesquels des objets, des bouts de matériaux tournoient, s’équilibrent, se déplacent comme par magie. Est-ce que ces mouvements ont un sens ? Une chose est sûre, avec cette performance le jongleur argovien Roman Müller et son homonyme Jörg Müller élargissent notre vision de ce qu’on appelle le cirque.

De et avec Jörg Müller, jongleur Roman Müller, jongleur

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le copeau Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 21 87 43 87 asso.desclous@gmail.com

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English :

The festival "Plantez là" c'est artistic workshops, circus of course, music and street arts! joy in perspective! The Festival is 10 years old!

oi+io, Jörg Müller and Roman Müller! Circus like you’ve never seen it before! through a variety of scenarios in which objects and bits of material spin, balance and move as if by magic

L’événement Plantez-là ! Festival à Assier Balade circassienne Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac