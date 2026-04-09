Plantez-là ! Festival à Assier Magie Assier
Plantez-là ! Festival à Assier Magie Assier vendredi 15 mai 2026.
Assier
Plantez-là ! Festival à Assier Magie
le copeau Assier Lot
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !
Tout se passe dans une arène, avec des cartes et un piano
Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !
Tout se passe dans une arène, avec des cartes et un piano. Antoine Terrieux, magicien, et Marek Kastelnik, musicien, forment un duo de choc pour nous offrir un spectacle captivant, drôle et poétique ! Avec humour et décontraction, les deux chefs de l’improvisation jouent harmonieusement leurs rôles. Une magie virtuose et une suite d’accords particulière, sur un piano bien particulier lui aussi. L’échange entre les deux prodiges nous amène une conversation pleine d’humour, entre manipulations de cartes et joute musicale.
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le copeau Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 21 87 43 87 asso.desclous@gmail.com
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English :
The festival "Plantez là" c'est artistic workshops, circus of course, music and street arts! joy in prospect! The Festival is 10 years old!
It all takes place in an arena, with cards and a piano
L’événement Plantez-là ! Festival à Assier Magie Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
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