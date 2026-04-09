Plantez-là ! Festival, temps fort des arts du cirque ! à Assier Assier

Assier

Plantez-là ! Festival, temps fort des arts du cirque ! à Assier

le copeau Assier Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans

Créé il y a dix ans, le festival Plantez-là est né d’une volonté forte implanter un festival de cirque contemporain au cœur d’un territoire rural, dans le département du Lot, alors même que cette discipline était absente des programmations culturelles locales

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans

Créé il y a dix ans, le festival Plantez-là est né d’une volonté forte implanter un festival de cirque contemporain au cœur d’un territoire rural, dans le département du Lot, alors même que cette discipline était absente des programmations culturelles locales. Ce projet constituait un véritable pari artistique et territorial, fondé sur la conviction que le cirque contemporain pouvait trouver sa place et son public sur le territoire.

En 2026, le festival Plantez-là célèbre donc ses dix années d’existence. Cet anniversaire marque une étape importante dans l’histoire du projet, confirmant la pertinence d’une action culturelle ambitieuse en milieu rural et la capacité du festival à inscrire durablement le cirque contemporain dans le paysage culturel du Lot.

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le copeau Assier 46320 Lot Occitanie asso.desclous@gmail.com

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English :

The festival "Plantez là" c'est artistic workshops, circus of course, music and street arts! joy in perspective! The Festival is 10 years old

Created ten years ago, the Plantez-là festival was born of a strong desire: to establish a contemporary circus festival in the heart of a rural area, in the Lot department, at a time when this discipline was absent from local cultural programming

L’événement Plantez-là ! Festival, temps fort des arts du cirque ! à Assier Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac