Assier

Plantez-là ! Festival à Assier Conférence gesticulée circassienne

le copeau Assier Lot

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

Le spectacle 1978 est un pari celui de rendre accessible des notions économiques, souvent méconnues

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

Le spectacle 1978 est un pari celui de rendre accessible des notions économiques, souvent méconnues. Et en rigolant ! À la manière des conférences gesticulées, Hugo Amsler nous parle de lui et de l’évolution du monde économique depuis 1978. Une plongée introspective et rétrospective pour ce solo intimiste qui traverse, avec humour, la vie et les crises d’un acrobate de 48 ans comme celles de l’économie mondiale.

Pari réussi !

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le copeau Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 21 87 43 87 asso.desclous@gmail.com

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English :

The festival "Plantez là" c'est artistic workshops, circus of course, music and street arts! joy in prospect! The Festival is 10 years old!

The 1978 show is a wager: to make economic concepts, often misunderstood, accessible

L’événement Plantez-là ! Festival à Assier Conférence gesticulée circassienne Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac