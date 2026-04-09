Assier

Plantez-là ! Festival à Assier spectacle 78 Tours, cie La Meute

le copeau Assier Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

Vestige du cirque traditionnel, la roue de la mort est une structure à sensations, monumentale avec ses dix mètres de haut

Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !

Vestige du cirque traditionnel, la roue de la mort est une structure à sensations, monumentale avec ses dix mètres de haut. Le vertige, l’enfance, le risque, la peur, la mort, trois artistes explorent le sens de la vie à travers le chant polyphonique, le rock, des fleurs, une santiag et la galaxie en levant les yeux au ciel. Comme un écho à cet infiniment grand qui replace l’homme face à ses propres limites. Un voyage acrobatique, hypnotique et sensible.

De Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard

Avec Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Bahoz Temaux ou Caroline Sentis (en alternance)

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le copeau Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 21 87 43 87 asso.desclous@gmail.com

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English :

The festival "Plantez là" c'est artistic workshops, circus of course, music and street arts! joy in prospect! The Festival is 10 years old!

A vestige of the traditional circus, the Wheel of Death is a sensational structure, monumental at ten meters high

L’événement Plantez-là ! Festival à Assier spectacle 78 Tours, cie La Meute Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac