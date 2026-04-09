Plantez-là ! Festival à Assier spectacle 78 Tours, cie La Meute Assier
Plantez-là ! Festival à Assier spectacle 78 Tours, cie La Meute Assier samedi 16 mai 2026.
Assier
Plantez-là ! Festival à Assier spectacle 78 Tours, cie La Meute
le copeau Assier Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !
Vestige du cirque traditionnel, la roue de la mort est une structure à sensations, monumentale avec ses dix mètres de haut
Le festival "Plantez là" c'est des ateliers artistiques, du cirque bien sûr, de la musique et des arts de rue ! de la joie en perspective ! Le Festival a 10 ans !
Vestige du cirque traditionnel, la roue de la mort est une structure à sensations, monumentale avec ses dix mètres de haut. Le vertige, l’enfance, le risque, la peur, la mort, trois artistes explorent le sens de la vie à travers le chant polyphonique, le rock, des fleurs, une santiag et la galaxie en levant les yeux au ciel. Comme un écho à cet infiniment grand qui replace l’homme face à ses propres limites. Un voyage acrobatique, hypnotique et sensible.
De Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard
Avec Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Bahoz Temaux ou Caroline Sentis (en alternance)
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le copeau Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 21 87 43 87 asso.desclous@gmail.com
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English :
The festival "Plantez là" c'est artistic workshops, circus of course, music and street arts! joy in prospect! The Festival is 10 years old!
A vestige of the traditional circus, the Wheel of Death is a sensational structure, monumental at ten meters high
L’événement Plantez-là ! Festival à Assier spectacle 78 Tours, cie La Meute Assier a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
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