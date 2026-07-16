L’attrape-mots : invente, joue, écris avec un auteur, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

L’attrape-mots : invente, joue, écris avec un auteur Samedi 12 décembre, 14h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Viens libérer ton imagination !

Participe à L’attrape mots, avec Laurent Contamin, spécialement conçu pour les jeunes de 10 à 13 ans, le samedi 12 décembre de 14h30 à 16h.

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « phone », « value »: « 0344320404 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]

animé par Laurent Contamin