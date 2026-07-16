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L’attrape-mots : invente, joue, écris avec un auteur, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis

L’attrape-mots : invente, joue, écris avec un auteur, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Senlis
Adresse
Place Saint Pierre, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
sur inscription

L’attrape-mots : invente, joue, écris avec un auteur Samedi 12 décembre, 14h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Viens libérer ton imagination !
Participe à L’attrape mots, avec Laurent Contamin, spécialement conçu pour les jeunes de 10 à 13 ans, le samedi 12 décembre de 14h30 à 16h.

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « phone », « value »: « 0344320404 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]
animé par Laurent Contamin

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