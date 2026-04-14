L’aube des oiseaux : entendre et observer le vivant au lever du jour, Mairie de quartier de Wazemmes, Lille

L’aube des oiseaux : entendre et observer le vivant au lever du jour Vendredi 24 avril, 07h00 Mairie de quartier de Wazemmes Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T07:00:00+02:00 – 2026-04-24T09:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T07:00:00+02:00 – 2026-04-24T09:00:00+02:00

Accompagnez le Groupe ornithologique et naturaliste (GON) et initiez vous à la reconnaissance de nos amis à plumes, leur mode de vie et ce que vous pouvez faire pour leur faire une place en ville. Une découverte de la ville, tôt le matin, avant que la rumeur citadine ne vienne atténuer le ramage des oiseaux.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3797

Mairie de quartier de Wazemmes 100 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3797 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3797 »}]

Des oiseaux en plein Wazemmes ? Oui, et c’est un spectacle magnifique.