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AGENDA · La Souterraine

Laura cox Centre culturel yves furet La Souterraine

vendredi 20 novembre 2026 · Centre culturel yves furet · La Souterraine

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre culturel yves furet
Adresse
1 Avenue de la Liberté
Ville
23300 La Souterraine
Département
Creuse
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

La Souterraine

Laura cox

Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Entre hymnes explosifs comme Do I Have Your Attention ? et titres plus introspectifs et atmosphériques tels que Trouble Coming , Laura Cox propose un subtil équilibre entre riffs puissants et narration mélodique. Tournée vers l’avenir, elle rend ici un hommage vibrant à un rock authentique et intemporel, un pont entre ses racines classiques et une modernité pleinement assumée.

Trouble Coming marque une nouvelle ère dans son évolution musicale, toujours bien ancrée dans le rock qui l’a forgée, mais guidée par une totale liberté d’écriture et de composition.   .

Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07  tourisme-la-souterraine@cco23.fr

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English : Laura cox

L’événement Laura cox La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Sostranien

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