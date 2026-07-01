Laura cox Centre culturel yves furet La Souterraine

Informations pratiques

La Souterraine

Laura cox

Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Entre hymnes explosifs comme Do I Have Your Attention ? et titres plus introspectifs et atmosphériques tels que Trouble Coming , Laura Cox propose un subtil équilibre entre riffs puissants et narration mélodique. Tournée vers l’avenir, elle rend ici un hommage vibrant à un rock authentique et intemporel, un pont entre ses racines classiques et une modernité pleinement assumée.

Trouble Coming marque une nouvelle ère dans son évolution musicale, toujours bien ancrée dans le rock qui l’a forgée, mais guidée par une totale liberté d’écriture et de composition. .

Centre culturel yves furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

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English : Laura cox

L’événement Laura cox La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays Sostranien