Laurent Gerra null Rue de Colchide Dijon

Informations pratiques

Dijon

Laurent Gerra

null Rue de Colchide Zénith de Dijon Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Laurent Gerra en spectacle à Dole le 10 décembre 2026, le 11 mars à Dijon, le 12 mars à Besançon et le 13 mars à Montbéliard. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2025 et 2026, et une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre dernier, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergère du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.

Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !

L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .

null Rue de Colchide Zénith de Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Laurent Gerra

L’événement Laurent Gerra Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)