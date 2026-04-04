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LAURENT GERRA LE SPOT – MACON Macon

LAURENT GERRA LE SPOT – MACON Macon

LAURENT GERRA LE SPOT – MACON Macon vendredi 30 avril 2027.

Lieu : LE SPOT - MACON

Adresse : Avenue Pierre Beregovoy

Ville : 71000 Macon

Département : 71

Début : 2027-04-30

Fin : 2027-04-30

Heure de début : 20:00

LAURENT GERRA Début : 2027-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SPOT – MACON Avenue Pierre Beregovoy 71000 Macon 71

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