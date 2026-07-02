Laurent Korcia | Anja Linder, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux
jeudi 26 novembre 2026 · Grand-Théâtre, Salon Boireau · Bordeaux
Informations pratiques
Laurent Korcia | Anja Linder Jeudi 26 novembre, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:20:00+01:00
Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:20:00+01:00
Musique de chambre
Après leur disque Schubert paru en 2024 (également avec Julie Sévilla-Fraysse), la harpiste Anja Linder et le violoniste Laurent Korcia poursuivent leur collaboration et proposent un récital qui fait la part belle à la musique des XIXe et XXe siècles. La harpiste Anja Linder a toujours accordé une place primordiale au jeu à plusieurs, et c’est d’ailleurs sa victoire dans un concours de musique de chambre, à la fin des années 1990, qui avait lancé sa carrière. Elle forme avec Laurent Korcia un duo où le lyrisme du violon contrepointe habilement la légèreté de sa harpe. En fauteuil roulant depuis un grave accident en 2001, elle joue un instrument électropneumatique développé et construit spécialement pour elle, l’Anjamatic, où le passage des pédales est programmé sur ordinateur : un dispositif qui pulvérise les limites physiques de la harpe et lui ouvre un répertoire considérablement élargi. L’instrument y gagne une aisance inégalée dans les transcriptions, qu’il s’agisse d’œuvres écrites avec piano (Mozart, Bartók, Taillefer…) ou avec guitare (ainsi Recuerdos de la Alhambra du compositeur espagnol Tárrega).
En partenariat avec le festival IMAGO – Cultivons nos singularités ! (Glob Théâtre)
Programme
Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate pour violon et piano en mi mineur K. 304
Piotr Illitch Tchaïkovski, Valse Sentimentale
Max Bruch, Kol Nidrei
Béla Bartók, Danses Roumaines
Astor Piazzolla, Café 1930
Francisco Tarrega, Recuerdos de la Alhambra
John Thomas, L’adieu du Ménestrel à son pays natal
Germaine Taillefer, Vocalise
Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700328-laurent-korcia-anja-linder »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-laurent-korcia-anja-linder-85201 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Musique de chambre
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