LAURENT WAGSCHAL Musique musique classique, piano, La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

LAURENT WAGSCHAL

Musique

musique classique, piano Mercredi 7 octobre, 19h00 La Batterie Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T19:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T19:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:30:00+02:00

Paris à la Belle Epoque

Un voyage musical au cœur de l’âge d’or parisien, entre effervescence artistique et renouveau de l’école française.

Pianiste singulier, Laurent Wagschal s’impose comme un fervent interprète de la musique française et un ardent défenseur de ses compositeurs oubliés. Il explore un vaste répertoire allant de Saint-Saëns et Fauré à des figures plus rares comme Vierne, Magnard ou Dukas.

Ce concert nous plonge dans une période d’effervescence exceptionnelle, entre 1870 et 1914, où Paris devient la capitale mondiale de la musique. Aux côtés de Debussy, Ravel, Satie ou Chausson, c’est tout un âge d’or musical que Laurent Wagschal fait revivre avec éclat.

« Laurent Wagschal est aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes du piano français. » – Jacques Bonnaure, Classica

La Batterie 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

LAURENT WAGSCHAL Musique musique classique, piano