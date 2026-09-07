LAURENT WAGSCHAL Musique musique classique, piano, La Batterie, Guyancourt
mercredi 7 octobre 2026 · La Batterie · Guyancourt
Informations pratiques
LAURENT WAGSCHAL
Musique
musique classique, piano Mercredi 7 octobre, 19h00 La Batterie Yvelines
17
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T19:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T19:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:30:00+02:00
Paris à la Belle Epoque
Un voyage musical au cœur de l’âge d’or parisien, entre effervescence artistique et renouveau de l’école française.
Pianiste singulier, Laurent Wagschal s’impose comme un fervent interprète de la musique française et un ardent défenseur de ses compositeurs oubliés. Il explore un vaste répertoire allant de Saint-Saëns et Fauré à des figures plus rares comme Vierne, Magnard ou Dukas.
Ce concert nous plonge dans une période d’effervescence exceptionnelle, entre 1870 et 1914, où Paris devient la capitale mondiale de la musique. Aux côtés de Debussy, Ravel, Satie ou Chausson, c’est tout un âge d’or musical que Laurent Wagschal fait revivre avec éclat.
« Laurent Wagschal est aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes du piano français. » – Jacques Bonnaure, Classica
La Batterie 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France
LAURENT WAGSCHAL Musique musique classique, piano
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