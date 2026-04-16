L’Aurore Philharmonie de Paris Paris
L’Aurore Philharmonie de Paris Paris dimanche 11 avril 2027.
Réalisé par Murnau et sorti en 1927, L’Aurore (Sunrise) est un film fondamental, loué comme l’un des sommets de l’histoire du cinéma. François Truffaut le qualifiait de « plus beau film du monde ». Véritable prouesse technique et narrative, il invente des mouvements de caméra d’une fluidité inédite et est également l’un des premiers longs métrages à bénéficier d’une bande-son synchronisée, intégrant effets sonores et musique. Fable universelle sur l’amour – comme le souligne son sous-titre A Song of Two Humans –, L’Aurore n’a cessé d’inspirer cinéastes et musiciens. Pour cette soirée, Alexandre Tharaud, qui cite volontiers le film comme l’un de ses « classiques » de prédilection, en assure l’accompagnement musical.
Images avec l’aimable autorisation de Park Circus / Walt Disney Studios
Pour les cent ans de L’Aurore, chef-d’œuvre charnière du cinéma régulièrement cité parmi les plus beaux films jamais réalisés, Alexandre Tharaud renoue avec une passion qui a bercé sa jeunesse : l’accompagnement de films muets.
Le dimanche 11 avril 2027
de 18h30 à 20h40
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-11T21:30:00+02:00
fin : 2027-04-11T23:40:00+02:00
Date(s) : 2027-04-11T18:30:00+02:00_2027-04-11T20:40:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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