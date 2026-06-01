Laury et ses amis « Les Croqueurs de Pommes » vous accueillent 6 et 7 juin La Forge Fleurie Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Taille en vert des fruitiers à pépins, avec Laury et ses amis « Les Croqueurs de Pommes ». Suite de la taille « rajeunissement du pommier » et taille classique.

La Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie, Bouillé-Saint-Paul, 79290 Val en Vignes Val en Vignes 79290 Bouillé-Saint-Paul Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 02 40 En pleine campagne, la création du jardin s’est réalisée pour découvrir tout au long de la flânerie, les senteurs, les textures et les couleurs des végétaux en jouant sur les formes et les hauteurs. Aussi, de plus en plus, les minéraux s’y installent et laissent les allées et les sentiers chargés de sensations différentes lorsque nous nous y promenons.

Découvrir la taille des fruitiers à pépins

© Catherine Olagnier