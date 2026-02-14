l’Automnal gourmand: Atelier de dégustation L’art des accords 5 vins, 5 bouchées Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid

l’Automnal gourmand: Atelier de dégustation L’art des accords 5 vins, 5 bouchées

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

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Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

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L’événement l’Automnal gourmand: Atelier de dégustation L’art des accords 5 vins, 5 bouchées Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-07 par Haut Pays du Velay Tourisme