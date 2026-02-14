L’Automnal gourmand Balade mycologique Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal gourmand Balade mycologique Saint-Bonnet-le-Froid samedi 17 octobre 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal gourmand Balade mycologique
devant la boutique la Chanterelle Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Participez à une sortie mycologique animée par Jérôme Legros, mycologue expert et partenaire des Maisons Marcon. Plongez en pleine forêt pour explorer la diversité des champignons, tout en apprenant les bonnes pratiques de la cueillette.
.
devant la boutique la Chanterelle Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a mycological outing led by Jérôme Legros, expert mycologist and partner of Les Maisons Marcon. Immerse yourself in the forest to explore the diversity of mushrooms, while learning about good foraging practices.
L’événement L’Automnal gourmand Balade mycologique Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-04 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)
- Cours de peintures paysage et maison Maisons Marcon -salle des cours de cuisine Saint-Bonnet-le-Froid 12 mai 2026
- Atelier dégustation:cépages rares Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 16 mai 2026
- Cours sculpture gnomes ou libre Maisons Marcon -salle des cours de cuisine Saint-Bonnet-le-Froid 19 mai 2026
- Atelier dégustation: Saint Joseph Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 23 mai 2026
- Cours de peintures de sculpture ou sculpture libre Maisons Marcon -salle des cours de cuisine Saint-Bonnet-le-Froid 26 mai 2026