Saint-Bonnet-le-Froid

L’Automnal gourmand Balade mycologique

devant la boutique la Chanterelle Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Participez à une sortie mycologique animée par Jérôme Legros, mycologue expert et partenaire des Maisons Marcon. Plongez en pleine forêt pour explorer la diversité des champignons, tout en apprenant les bonnes pratiques de la cueillette.

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devant la boutique la Chanterelle Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Take part in a mycological outing led by Jérôme Legros, expert mycologist and partner of Les Maisons Marcon. Immerse yourself in the forest to explore the diversity of mushrooms, while learning about good foraging practices.

L’événement L’Automnal gourmand Balade mycologique Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-04 par Haut Pays du Velay Tourisme