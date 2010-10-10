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L’Automnal gourmand Découverte du cupping café Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid

L’Automnal gourmand Découverte du cupping café Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : Saba Torréfaction

Adresse : 5 Rue du Velay

Ville : 43290 Saint-Bonnet-le-Froid

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 2 octobre 2026

Fin : vendredi 2 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10

Saint-Bonnet-le-Froid

L’Automnal gourmand Découverte du cupping café

Saba Torréfaction 5 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-02 11:00:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16

A travers la dégustation à l’aveugle de 4 cafés soigneusement sélectionnés, entrainez-vous à identifier comme un pro les arômes, les saveurs et tous les secrets qui se cachent dans votre tasse.
À partir de 15 ans.
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Saba Torréfaction 5 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 10 54 

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English :

Through blind tasting of 4 carefully selected coffees, train yourself to identify like a pro the aromas, flavors and secrets hidden in your cup.
From age 15.

L’événement L’Automnal gourmand Découverte du cupping café Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-04 par Haut Pays du Velay Tourisme

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