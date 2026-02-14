Saint-Bonnet-le-Froid

L’Automnal gourmand Goûter le paysage découverte et dégustation des plantes sauvages automnales

Place de l’Eglise Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Guidé par Charlie Braesch, praticien en ethnobotanique, découvrez les plantes sauvages de montagnes et leurs usages lors d’une balade se terminant par la dégustation d’un apéritif convivial mettant en valeur leurs saveurs insoupçonnées

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Place de l’Eglise Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82

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English :

Guided by Charlie Braesch, ethnobotanical practitioner, discover wild mountain plants and their uses during a walk ending with a convivial aperitif highlighting their unsuspected flavors

L’événement L’Automnal gourmand Goûter le paysage découverte et dégustation des plantes sauvages automnales Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-04 par Haut Pays du Velay Tourisme