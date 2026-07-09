L’Automnal Gourmand Poetik Altitude: atelier d’écriture d’inspiration culinaire Saint-Bonnet-le-Froid
vendredi 23 octobre 2026 · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal Gourmand Poetik Altitude: atelier d’écriture d’inspiration culinaire
Jardin des Maisons Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
14h30 Écrire au jardin atelier d’écriture d’inspiration culinaire animé par Jacques Marcon, Loïc Demey et Elsa Pallot. Atelier proposé par Cheyne éditeur et les Maisons Marcon. 60€
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Jardin des Maisons Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
2:30 p.m.: Writing in the Garden: a culinary-inspired writing workshop led by Jacques Marcon, Loïc Demey, and Elsa Pallot. Workshop presented by Cheyne Éditeur and Maisons Marcon. 60?
L’événement L’Automnal Gourmand Poetik Altitude: atelier d’écriture d’inspiration culinaire Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-07-09 par Haut Pays du Velay Tourisme
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