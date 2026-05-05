L’Automnal Gourmand: Soirée Happy Time Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal Gourmand: Soirée Happy Time Saint-Bonnet-le-Froid jeudi 15 octobre 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal Gourmand: Soirée Happy Time
le Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
boissons non incluses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Rendez-vous pour une nouvelle soirée Happy Time ! Venez partager un moment convivial autour d’une dégustation de produits du terroir grignotages savoureux et bar à vins.
20 € buffet (boissons non incluses)
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le Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83
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English :
Join us for another Happy Time evening! Come and share a convivial moment around a tasting of local products: tasty nibbles and a wine bar.
20 ? buffet (drinks not included)
L’événement L’Automnal Gourmand: Soirée Happy Time Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-02 par Haut Pays du Velay Tourisme
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