Saint-Bonnet-le-Froid

L’Automnal Gourmand: Soirée Happy Time

le Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

boissons non incluses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Rendez-vous pour une nouvelle soirée Happy Time ! Venez partager un moment convivial autour d’une dégustation de produits du terroir grignotages savoureux et bar à vins.

20 € buffet (boissons non incluses)

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le Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83

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English :

Join us for another Happy Time evening! Come and share a convivial moment around a tasting of local products: tasty nibbles and a wine bar.

20 ? buffet (drinks not included)

L’événement L’Automnal Gourmand: Soirée Happy Time Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-02 par Haut Pays du Velay Tourisme