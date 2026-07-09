l’Automnal gourmand Sortie champignon et dégustations vins et produits locaux Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Informations pratiques

Saint-Bonnet-le-Froid

l’Automnal gourmand Sortie champignon et dégustations vins et produits locaux

Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-11 2026-10-24

Partez à la découverte des différentes variétés de champignons lors d’une sortie mycologique d’1h30, animée par Jérôme Legros, mycologue et partenaire des Maisons Marcon.

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Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64

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English :

Discover the different varieties of mushrooms during a 1h30 mycological outing, led by Jérôme Legros, mycologist and partner of Les Maisons Marcon.

L’événement l’Automnal gourmand Sortie champignon et dégustations vins et produits locaux Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-07-09 par Haut Pays du Velay Tourisme