l’Automnal gourmand Sortie champignon et dégustations vins et produits locaux Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
dimanche 27 septembre 2026 · Vins Marcon · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
l’Automnal gourmand Sortie champignon et dégustations vins et produits locaux
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-11 2026-10-24
Partez à la découverte des différentes variétés de champignons lors d’une sortie mycologique d’1h30, animée par Jérôme Legros, mycologue et partenaire des Maisons Marcon.
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Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64
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English :
Discover the different varieties of mushrooms during a 1h30 mycological outing, led by Jérôme Legros, mycologist and partner of Les Maisons Marcon.
L’événement l’Automnal gourmand Sortie champignon et dégustations vins et produits locaux Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-07-09 par Haut Pays du Velay Tourisme
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