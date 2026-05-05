L’Automnal gourmand stages champignons Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal gourmand stages champignons Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 25 septembre 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal gourmand stages champignons
le Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 486 – 486 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-29 2026-10-06
Venez passer 3 jours InHOBliables avec un programme fantastique 3 nuits en chambre double supérieure, pension complète, 3 sorties accompagnées d’un mycologue passionné, dégustation de vin à la Cave Marcon.
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le Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83
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English :
Come and spend 3 unforgettable days with a fantastic program: 3 nights in a superior double room, full board, 3 outings accompanied by a passionate mycologist, wine tasting at the Cave Marcon.
L’événement L’Automnal gourmand stages champignons Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-02 par Haut Pays du Velay Tourisme
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