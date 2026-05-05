L’automne des 6-10 ans : découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme, RV : salle atelier patrimoine, cloître de la Trinité, Vendôme

L’automne des 6-10 ans : découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme 20 – 27 octobre RV : salle atelier patrimoine, cloître de la Trinité Loir-et-Cher

5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-27T14:30:00+01:00 – 2026-10-27T16:00:00+01:00

Petits et grands découvriront ensemble Vendôme sous un angle ludique. L’automne des 6-10 ans : découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme. Mardi 20 octobre – Quelle heure est-il ? Mardi 27 octobre – Masques grotesques. Inscription à l’Office de Tourisme (limité à 10 jeunes).

RV : salle atelier patrimoine, cloître de la Trinité 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Petits et grands découvriront ensemble Vendôme sous un angle ludique. L’automne des 6-10 ans : découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme. Mardi 20 octobre – Quelle heure est-il ? Mardi 27 octobre Halloween